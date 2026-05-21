Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonunun transfer tescil dönemlerini duyurdu.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran'da başlayıp 4 Eylül'de sona erecek. 1 Ocak 2027'de başlayacak ikinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Şubat'ta tamamlanacak.
Son Dakika › Spor › TFF 2026-2027 Transfer Dönemlerini Açıkladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?