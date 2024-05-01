TFF, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olacak Milli Takımın temellerini atmaya devam ediyor

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF): "Günü değil geleceği kazanmak için çalışmalarını sürdüren, 2032'de ev sahipliği yapma hakkı kazandığımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olacak Milli Takımın temellerini atan TFF Yönetim Kurulu olarak, 18 Temmuz 2024 tarihine kadar görevimizin başında olduğumuzu bir kez daha Türk Futbol Kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz." - İSTANBUL