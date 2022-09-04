TFF 3. Lig: Karaman FK: 4 Tugutluspor: 0

TFF 3. Lig 2. Grup ilk haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Turgutluspor'u 4-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Ramazan Doğanay xx, Hidayet Zeybek xx, Şaban Karadereli xx,
Karaman FK: Mertcan xxx, Ali Kemal xx, Hasan x (Ahmet Teker dk. 46 xx), Akın xxx (Halil dk. 89 ?), Kadir xx (Hüseyin dk. 82 ?), Emre x (Tugay dk. 46 xx), Umut xxx (Ömercan dk. 78 x), Abdulsamet xx, Orhan xx, Ensar xx, Samet xx,
Turgutluspor: Fatih x, Muhammed Ebrar x, Serhat x (Tolga Cevher dk. 68 x), İlhan xx, Burak Osman x, Mustafa x, Yiğit Utku x, Onur x (Tolga Çokkoşan dk. 68 x), Emirhan x, Berkay x (Levent dk. 59 x), Okan x (Berkant dk. 89 ?),
Goller: Akın (dk. 52), Umut (dk. 65), Tugay (dk. 85) Ahmet Teker (dk. 88) (Karaman FK)
Kırmızı kart: Emirhan (dk. 73) (Turgutluspor)
Sarı kartlar: Umut, Tugay, (Karaman FK), Burak Osman, (Turgutluspor) - KARAMAN
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