TFF 3. Lig 2. Grup\'ta Şampiyonluk Yarışı Kızışıyor

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk düğümü bu hafta sonu çözülebilir. TPAO Batman Petrolspor, Elazığspor ve Karşıyaka şampiyonluk yarışının içinde bulunan takımlar olarak dikkat çekiyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor 54 puanla zirvede yer alırken, Elazığspor 52, Karşıyaka ise 51 puanla takiplerine devam ediyor. Grubun 29. haftasında Batman Petrolspor, hafta sonu evinde play-ff mücadelesi veren Pazarspor'la, Elazığspor sahasında küme düşmesi kesinleşen Sapanca Gençlikspor'la ve Karşıyaka da yine evinde kümede kalma mücadelesi içinde olan Hacettepe 1945 ile karşılaşacak.

İhtimaller

Hafta sonu Batman Petrolspor, evinde Pazarspor'u yenerse şampiyonluk yolunda büyük bir adım atacak. Maçın berabere bitmesi halinde ve Elazığ temsilcisinin Sapanca Gençlikspor'u yenmesi durumunda ise puanlar eşitlenecek. Puan eşitliği durumunda her iki takımın ikili averajları eşit olduğu için genel averaja bakılacak ve bu durumda Batman Petrolspor'un +13 avantajı söz konusu.

Batman ekibinin kaybetmesi, Elazığ ekibinin de kazanması durumunda Elazığspor 1 puan öne geçecek ve şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak. 51 puanla grup 3.'sü olan Karşıyaka ise Elazığspor'a, hem de Batman Petrolspor'a karşı ikili averajda geride. - ELAZIĞ