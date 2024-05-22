Spor

Futbol TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonunun planlaması belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu 8 Eylül 2024'te başlayacak ve ilk yarı 15 Aralık 2024'te sona erecek.

Ligin ikinci yarısı ise 19 Ocak 2025'te başlayacak ve normal sezon 26 Mayıs 2025'te tamamlanacak. 2024-2025 sezonunda ligin 26. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

TFF 3. Lig play-off müsabakalarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.