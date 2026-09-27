TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftada Kırıkkale FK, Kayseri'de Erciyes 38 FSK'ya 2-1 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftada Kırıkkale FK, Kayseri'de Erciyes 38 FSK'ya 2-1 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftada Kırıkkale FK, Kayseri\'de Erciyes 38 FSK\'ya 2-1 yenildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 3. Grup 4. hafta maçında Kırıkkale FK, Kayseri'de Erciyes 38 FSK'ya 2-1 yenildi. Erciyes 38 FSK'nın gollerini İlkay İşler ve Halil Duman kaydederken, Kırıkkale FK'nın tek sayısı Christopher Jakop Kröhn'den geldi.

TFF 3. Lig 3. Grup 4. hafta karşılaşmasında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ile Kırıkkale Futbol Kulübü Kayseri'de karşı karşıya geldi. Doksan dakika sonunda sahadan 2-1'lık galibiyetle ayrılan taraf ev sahibi ekip Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü oldu.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Muhammed Kantaroğlu, Furkan Ogün Demir, Ayşe Nida Portakal

Erciyes 38 FSK: Mertcan Dağlı, Mehmet Eksik, Halil Duman, Güney Gençel, Osman Şahin, Kemal Çetinkaya, Hüseyin Can Kırıkçı, (Ensar Birinci dk.80), Mehmet Tosun, (;(Fatih Yiğit Şanlıtürk dk.61), Mikail Koçak, (Caner Kaban dk.75), Artun Akçakın, (Berkay Ekici dk.75), İlkay İşler, (Çağrı Yağız Yasak dk.75)

Kırıkkale FK: Hakan Canbazoğlu, Enes Yetim, Alperen Bekli, Berkay Arı, İsmail Cem Kara, (Emre Şimşek dk.46), Batuhan Tunçay, Kerem Kurşun, (Yasin Polat dk.56), Kaan Baysal, (Mümin Uyar dk.75), Yusuf Mert Tunç, (Baha Kısacık dk.56), Eray Sürül, (Güney Sağır), Christopher Jakop Kröhn

Goller: İlkay İşler (dk.20), Halil Duman (dk.50) (Erciyes 38 FSK), Christopher Jakop Kröhn

(dk.66) (Kırıkkale FK Spor Kulübü)

Sarı Kartlar: Mikail Koçak, Mehmet Eksik, İlkay İşler (Erciyes 38 FSK) Alperen Bekli, Emre Şimşek (Kırıkkale FK Spor Kulübü)

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuHalil DumanKırıkkaleErciyesKayseriFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorum’da arı sokması can aldı Doktorların müdahalesi yetmedi Çorum’da arı sokması can aldı! Doktorların müdahalesi yetmedi
Dereye uçan otomobilde can pazarı Sürücü kurtarılamadı Dereye uçan otomobilde can pazarı! Sürücü kurtarılamadı
Düğünde maganda kurşunu 25 yaşındaki genci hayattan kopardı Düğünde maganda kurşunu 25 yaşındaki genci hayattan kopardı
Körfez’de 37 yaşındaki kadın sokakta silahla öldürüldü Eski eşi firari Körfez'de 37 yaşındaki kadın sokakta silahla öldürüldü! Eski eşi firari
Muhteşem Yüzyıl’ı izlerken kapısı çaldı Karşısında Hürrem Sultan’ı gördü Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Karşısında Hürrem Sultan'ı gördü
İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı
21:48
Sermaye piyasası soruşturmasında savcılıktan yeni hamle: 106 kişi ve kuruluşun malvarlığı dondurulsun talebi
Sermaye piyasası soruşturmasında savcılıktan yeni hamle: 106 kişi ve kuruluşun malvarlığı dondurulsun talebi
20:52
Gaziantep’te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada
Gaziantep'te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada
20:30
Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’ye olan borcu ortaya çıktı Rakam hiç de az değil
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye olan borcu ortaya çıktı! Rakam hiç de az değil
19:32
Rıdvan Dilmen’den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
17:49
Hayatı bir gecede altüst olmuş Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
Hayatı bir gecede altüst olmuş! Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
16:42
Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 22:15:47. #7.13#
SON DAKİKA: TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftada Kırıkkale FK, Kayseri'de Erciyes 38 FSK'ya 2-1 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei