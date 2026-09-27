TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftada Kırıkkale FK, Kayseri\'de Erciyes 38 FSK\'ya 2-1 yenildi

TFF 3. Lig 3. Grup 4. hafta karşılaşmasında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ile Kırıkkale Futbol Kulübü Kayseri'de karşı karşıya geldi. Doksan dakika sonunda sahadan 2-1'lık galibiyetle ayrılan taraf ev sahibi ekip Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü oldu.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Muhammed Kantaroğlu, Furkan Ogün Demir, Ayşe Nida Portakal

Erciyes 38 FSK: Mertcan Dağlı, Mehmet Eksik, Halil Duman, Güney Gençel, Osman Şahin, Kemal Çetinkaya, Hüseyin Can Kırıkçı, (Ensar Birinci dk.80), Mehmet Tosun, (;(Fatih Yiğit Şanlıtürk dk.61), Mikail Koçak, (Caner Kaban dk.75), Artun Akçakın, (Berkay Ekici dk.75), İlkay İşler, (Çağrı Yağız Yasak dk.75)

Kırıkkale FK: Hakan Canbazoğlu, Enes Yetim, Alperen Bekli, Berkay Arı, İsmail Cem Kara, (Emre Şimşek dk.46), Batuhan Tunçay, Kerem Kurşun, (Yasin Polat dk.56), Kaan Baysal, (Mümin Uyar dk.75), Yusuf Mert Tunç, (Baha Kısacık dk.56), Eray Sürül, (Güney Sağır), Christopher Jakop Kröhn

Goller: İlkay İşler (dk.20), Halil Duman (dk.50) (Erciyes 38 FSK), Christopher Jakop Kröhn

(dk.66) (Kırıkkale FK Spor Kulübü)

Sarı Kartlar: Mikail Koçak, Mehmet Eksik, İlkay İşler (Erciyes 38 FSK) Alperen Bekli, Emre Şimşek (Kırıkkale FK Spor Kulübü)