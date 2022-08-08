Efeler 09 SFK Öztürk'ü renklerine bağladı - Son Dakika
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Efeler 09 SFK Öztürk'ü renklerine bağladı

08.08.2022 10:33
Efeler 09 SFK Öztürk'ü renklerine bağladı

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde TFF 3.Lig ekiplerinden Osmaniyespor'dan sol bek oyuncusu Emrah Öztürk'ü renklerine bağladı.

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde TFF 3.Lig ekiplerinden Osmaniyespor'dan sol bek oyuncusu Emrah Öztürk'ü renklerine bağladı.

Geçen sezonun ilk yarısında Pazarspor, ikinci yarısında ise Osmaniyespor'da top koşturan 29 yaşındaki yeni transfer, daha önce Termespor, Orduspor, İstanbul Güngören, Bodrumspor, 24 Erzincanspor, Aliağa FK, Pazarspor, Osmaniyespor FK takımlarında forma giydi. Formasını giydiği Bodrumspor ile 3.Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncu Emrah Öztürk, yeni sezonda yeşil-beyazlı formayı terletecek.

Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, "Yeni sezonda yeşil beyazlı formamızı giyecek olan Emrah Öztürk'e hoş geldin diyor, efe armamız altında başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Pazarspor, Futbol, Efeler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler 09 SFK Öztürk'ü renklerine bağladı - Son Dakika

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