Geçen sezonun ilk yarısında Pazarspor , ikinci yarısında ise Osmaniyespor'da top koşturan 29 yaşındaki yeni transfer, daha önce Termespor, Orduspor , İstanbul Güngören, Bodrumspor, 24 Erzincanspor, Aliağa FK, Pazarspor, Osmaniyespor FK takımlarında forma giydi. Formasını giydiği Bodrumspor ile 3.Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncu Emrah Öztürk, yeni sezonda yeşil-beyazlı formayı terletecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Efeler 09 SFK Öztürk'ü renklerine bağladı - Son Dakika

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