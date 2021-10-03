TFF 3. Lig: 68 Aksaray Belediyespor: 1 Çarşambaspor: 0

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta karşılaşmasında 68 Aksaray Belediyespor, sahasında Samsun ekibi Çarşambaspor 'u 1-0 mağlup etti.

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