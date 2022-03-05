TFF 3. Lig: Ceyhanspor: 0 Karşıyaka: 7 - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 3. Lig: Ceyhanspor: 0 Karşıyaka: 7

05.03.2022 17:13
TFF 3. Lig: Ceyhanspor: 0 Karşıyaka: 7

TFF 3. Lig 3. Grup maçında Ceyhanspor sahasında ağırladığı Karşıkaya'ya 7-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup maçında Ceyhanspor sahasında ağırladığı Karşıkaya'ya 7-0 mağlup oldu.

Stat: Ceyhan İlçe

Hakemler: Semih Kurt xx, Necdet Çelik xx, Ali Kılıç xx

Ceyhanspor: Nusret xx, Mahsun xx (Sergen dk. 73 x), Mehmet Emin xx, Selçuk xx, Metehan xx (Ertan dk. 69 x), Mehmet xx (Burak dk. 46 x), Sinan xx, Metin xx (İbrahim dk. 46 x), Yusuf xx (Emircan dk. 46 x), Yunus xx, Zafer xx

Karşıyaka: Yusuf xx, Cenk xx, Metin xx, Ertuğrul xx, Mustafa xx (Kerem dk. 46 x), Abdülkadir xx (Sefer dk. 58 x), Mustafa xx, Özgür xx (Tuncay dk. 75 x), Namık xx (Fatih dk. 46 x), Fatih xx (Can dk.67 x), Furkan xx

Goller: Abdülkadir (dk. 1), Fatih (dk. 31), Fatih (dk. 45 ve 62), Cenk (dk. 63), Metin (dk. 70), Can (dk. 87)(Karşıyaka)

Sarı Kartlar: Yusuf, Sinan (Ceyhanspor), Cenk (Karşıyaka) - ADANA

TFF 3. Lig: Ceyhanspor: 0 Karşıyaka: 7
TFF 3. Lig: Ceyhanspor: 0 Karşıyaka: 7
TFF 3. Lig: Ceyhanspor: 0 Karşıyaka: 7
TFF 3. Lig: Ceyhanspor: 0 Karşıyaka: 7

YORUMLAR
500
Karşıyaka'ya fırsat maçı Karşıyaka'ya fırsat maçı Karşıyaka'da Abdülkadir sustu Karşıyaka'da Abdülkadir sustu

Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Ceyhan, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Ceyhanspor: 0 Karşıyaka: 7 - Son Dakika


Son Dakika
17:15 Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor
17:04 Rusya, 9 ülke ile ithalatı artırma kararı aldı! Aralarında Türkiye de var
16:52 Putin, Avrupa'nın yaptırımlarını savaş ilanı olarak yorumladı: Her şey planlandığı gibi gidiyor
16:23 Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü
16:16 Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Kaan Taşaner soruları yanıtsız bıraktı
16:11 Abramovich, Bitlisli aşiret ağası Muhsin Bayrak'la görüşmek için geldi! Konu ise Chelsea'nın satışı
15:37 10 günde tam 10,5 milyar dolar kaybetti! Lukoil CEO'su Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
15:28 Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı
15:26 Beşiktaş Başkanı Çebi: Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Cinayet işleyemem, kusura bakmayın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 17:19:53. #1.11#
SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Ceyhanspor: 0 Karşıyaka: 7 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement