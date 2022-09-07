Eskişehirspor, TFF 3. Lig'in ikinci haftasında evinde 1922 Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Es-Es'li oyuncular, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Cüneyt Biçer yönetiminde çalışmalara başladı. Dün akşam saatlerinde yapılan antrenmanda Eskişehirsporlu oyuncular, fonksiyonel ısınma hareketlerinin ardından sınırlı alan oyunları ile çalışmalara devam etti. Antrenman aerobik parkur çalışması ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Eskişehirspor, 1922 Konyaspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika

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