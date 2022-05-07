TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0 - Son Dakika

TFF 3. Lig 1. Grup 34. hafta maçında Elazığspor, sahasında Fatsa Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Elazığspor matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi.

Müsabakayı Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ak Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Semih Işıkver de takip etti. Tribünlerin seyircisiz oynama cezasından dolayı boş kaldığı maçta taraftarlar maçı stadyum dışına kurulan dev ekrandan takip etti. Maçı 1-0'lık skorla kazanan bordo-beyazlı ekip, kümede kalmayı matematiksel olarak garantiledi. Lige veda eden takım ise evinde Başkent Gözgözler AFK'yı farklı yenen Kahta 02 Spor oldu.

Stat: Doğukent

Hakemler: Erdoğan Özkaya xx, Ozan Bekar xx, Enes Berk Güçlü xx

Elazığspor: Hakan Canbazoğlu xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Mesut Saray xx, Ahmet Ertuğrul Öztürk x (Salih dk. 46 x), Hasan Ekici xx, Yağızcan Erdem xx, Ömer Faruk Sezgin xxx (Feyzullah dk. 80), Emre Akgün xx, Muhammet Ensar Çavuşoğlu xx, İzzet Topatar x (Yusuf Ensar dk. 74 x), Hakkı İsmet Şimşek xx

Fatsa Belediyespor: Abdullah Çiçek xx, Bilal Can İner xx, Enver Yıldız xx, Emrah Günaydın xx, Mustafa Değirmenci x (Mehmet Seçme dk. 90), Onur Hafızoğlu xx, Emre Usta xx, Altan Güler xx, ŞahinAli Terzi xx, Yiğit Köse xx, Ozan Can Dursun xx

Gol: Ömer Faruk (dk. 12) (Elazığspor) - ELAZIĞ