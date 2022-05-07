TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0 - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0

07.05.2022 17:36
TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup 34. hafta maçında Elazığspor, sahasında Fatsa Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 1. Grup 34. hafta maçında Elazığspor, sahasında Fatsa Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Elazığspor matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi.

Müsabakayı Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ak Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Semih Işıkver de takip etti. Tribünlerin seyircisiz oynama cezasından dolayı boş kaldığı maçta taraftarlar maçı stadyum dışına kurulan dev ekrandan takip etti. Maçı 1-0'lık skorla kazanan bordo-beyazlı ekip, kümede kalmayı matematiksel olarak garantiledi. Lige veda eden takım ise evinde Başkent Gözgözler AFK'yı farklı yenen Kahta 02 Spor oldu.

Stat: Doğukent

Hakemler: Erdoğan Özkaya xx, Ozan Bekar xx, Enes Berk Güçlü xx

Elazığspor: Hakan Canbazoğlu xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Mesut Saray xx, Ahmet Ertuğrul Öztürk x (Salih dk. 46 x), Hasan Ekici xx, Yağızcan Erdem xx, Ömer Faruk Sezgin xxx (Feyzullah dk. 80), Emre Akgün xx, Muhammet Ensar Çavuşoğlu xx, İzzet Topatar x (Yusuf Ensar dk. 74 x), Hakkı İsmet Şimşek xx

Fatsa Belediyespor: Abdullah Çiçek xx, Bilal Can İner xx, Enver Yıldız xx, Emrah Günaydın xx, Mustafa Değirmenci x (Mehmet Seçme dk. 90), Onur Hafızoğlu xx, Emre Usta xx, Altan Güler xx, ŞahinAli Terzi xx, Yiğit Köse xx, Ozan Can Dursun xx

Gol: Ömer Faruk (dk. 12) (Elazığspor) - ELAZIĞ

TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0
TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0
TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0
TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0
TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0
TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0
TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0
TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0
TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0
TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0
TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0
TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0
TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0
TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0
TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0
TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0
TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0
TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0

YORUMLAR
500
Elazığspor'un kader maçı Elazığspor'un kader maçı

Türkiye Futbol Federasyonu, Şahin Şerifoğulları, Elazığspor, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0 - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü
17:27 Trabzonspor'dan TFF'ye şaşırtan başvuru! Altay maçı Şanlıurfa'da oynansın istiyorlar
17:26 Kastamonu'da üçüncü kez sel felaketi yaşayan ilçe diken üstünde, köylüler evlerine giremiyorlar
17:13 Mersinli üreticinin yüzünü, kilosu 50 liradan satılan erikle gülüyor!
17:12 Ali Koç "Garip şeyler oluyor" diyerek kötü haberi verdi: Sezonu kapattı
17:10 Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı!
16:50 Ali Koç kürsüye çıktığında ekranlara geldi! İşte Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı yeni arması
16:48 TSK, saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi!
16:47 Ümit Özdağ'dan tarafını belli eden Davutoğlu'na gündem olacak ağır sözler: Türk kimliğine sahip değil
16:28 Dünyaca ünlü cinsel içerikli film yıldızından yıllar sonra gelen çok konuşulacak itiraf: Zorla ilişkiye girdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 17:47:56. #1.12#
SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 Fatsa Belediyespor: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement