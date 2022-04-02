TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: 0 İçel İdmanyurdu: 0 - Son Dakika
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TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: 0 İçel İdmanyurdu: 0

02.04.2022 16:02
TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: 0 İçel İdmanyurdu: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş., sahasında İçel İdmanyurdu ile golsüz berabere kaldı.

TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş., sahasında İçel İdmanyurdu ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Mustafa Hakan Belder xx, Deybet Gök xx, Uğur Çakmak xx

Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: Cengiz Biçer xx, Murat Kara xx, Yusuf Yağmur xx (Burak Koyuncu dk. 90 ?), Abdurrahman İlkyaz xx, Mahmuthan Samet Acar xx, Kaan Öztürk xx (Batuhan Arslan dk. 76 x), Berkant Taşkıran xx (Halil İbrahim Boşnak dk. 90 ?), Sancar Yıldırım xx, Raif Gündoğdu xx (Osman Can Kömürcü dk. 57 x), Mustafa Aydoğdu xx

İçel İdmanyurdu: Sertaç Güzel xx, Gökcan Gelmen xx, Batuhan Ayvaz xx, Muhammed Raşit Şahingöz xx (Nurettin Çağlar dk. 55 x), Sabit Hakan Yılmaz xx (Furkan Güneş dk. 81 ?), Ömer Önder xx (Batuhan Berkay Fındık dk. 81 ?), Erhan Karayer xx (Miraç Can Doksanoğlu dk. 81 ?), Ömer Çiçek xx (Berkay Öztuvan dk. 67 x), Özkan Zileli xx, Murat Can Bölükbaşı xx, Aslan Gök xx

Sarı kartlar: Abdurrahman İlkyaz, Berkant Taşkıran (Gümüşhanespor), Özkan Zileli (İçel İdmanyurdu) - GÜMÜŞHANE

TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: 0 İçel İdmanyurdu: 0
TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: 0 İçel İdmanyurdu: 0
TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: 0 İçel İdmanyurdu: 0
TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: 0 İçel İdmanyurdu: 0

YORUMLAR
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Somaspor'un rakibi Bodrumspor Somaspor'un rakibi Bodrumspor Turgutluspor devamını getirecek Turgutluspor devamını getirecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Yusuf Yağmur, Murat Kara, Gümüşhane, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: 0 İçel İdmanyurdu: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: 0 İçel İdmanyurdu: 0 - Son Dakika
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