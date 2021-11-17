TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 3 Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 2. Grup 13. haftasında HD Elazığ Karakoçan sahasında karşılaştığı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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