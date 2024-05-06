TFF 3. Lig play-off 2. tur ilk maç sonuçları

TFF 3. Lig play-off 2. tur ilk maçlarında saat 20.00'de oynanan 2 mücadele tamamlandı.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
52 Orduspor FK- Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-1
Anadolu Üniversitesi- Efeler 09: 1-2
Çift maç eleme usulüne göre oynanan 2. tur karşılaşmalarında ikinci maçlar, 10 Mayıs Cuma günü yapılacak.
TFF 3. Lig play-off 2. tur rövanş maçlarının programı şu şekilde:
16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)
16.00 Efeler 09-Anadolu Üniversitesi (Ahmet Yaşar Kocabıyık)
16.00 Kuşadasıspor- Belediye Kütahyaspor (Kuşadası Özer Türk)
16.00 Muş 1984 Muşspor- Tokat Belediye Plevnespor (Muş Şehir)
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