TFF 3. Lig play-off 2. tur ilk maç sonuçları - Son Dakika
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TFF 3. Lig play-off 2. tur ilk maç sonuçları

TFF 3. Lig play-off 2. tur ilk maç sonuçları

TFF 3. Lig play-off 2. tur ilk maçlarında oynanan müsabakalarda 52 Orduspor FK ile Ayvalıkgücü Belediyespor 1-1 berabere kaldı, Anadolu Üniversitesi ise Efeler 09'a 1-2 mağlup oldu. İkinci maçlar 10 Mayıs Cuma günü oynanacak.

06.05.2024 22:43
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TFF 3. Lig play-off 2. tur ilk maçlarında saat 20.00'de oynanan 2 mücadele tamamlandı.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

52 Orduspor FK- Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-1

Anadolu Üniversitesi- Efeler 09: 1-2

Çift maç eleme usulüne göre oynanan 2. tur karşılaşmalarında ikinci maçlar, 10 Mayıs Cuma günü yapılacak.

TFF 3. Lig play-off 2. tur rövanş maçlarının programı şu şekilde:

16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)

16.00 Efeler 09-Anadolu Üniversitesi (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

16.00 Kuşadasıspor- Belediye Kütahyaspor (Kuşadası Özer Türk)

16.00 Muş 1984 Muşspor- Tokat Belediye Plevnespor (Muş Şehir)

Kaynak: AA

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