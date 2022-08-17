Karşıyaka'da Polat seferberliği

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 3 günlük iznin ardından sezon hazırlıklarına yarın yeniden başlayacak Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Polat'a yoğun tedavi uygulanıyor. Yeşil-kırmızılıların Altınordu'dan transfer ettiği genç orta saha oyuncusu dizindeki esneme nedeniyle 1 haftadır takımla antrenmanlara çıkamadı. Fizyoterapist eşliğinde çalışan Polat'ın takıma dönmesi bekleniyor. Kaf-Kaf, sezon öncesi 21 ve 24 Ağustos tarihlerinde de özel maçlar oynayacak.
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