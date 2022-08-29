Karşıyaka'da en kritik hafta - Son Dakika
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Karşıyaka'da en kritik hafta

29.08.2022 12:26
Karşıyaka'da en kritik hafta

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluğun güçlü adayı Karşıyaka, sezon öncesi en kritik haftaya girdi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluğun güçlü adayı Karşıyaka, sezon öncesi en kritik haftaya girdi.

Lige hazırlanırken bir yandan da transfer yasağını kaldırarak 6 yeni futbolcusuna lisans almaya çalışan İzmir ekibi, bu hafta saatlerle yarışacak. Kadrosunda geçen sezondan kalan futbolcuların lisanslarını geçen hafta içinde çıkaran yeşil-kırmızılılar, bu hafta içinde kalan 3 eski futbolcusuna da 500 bin TL civarındaki borcunu yatırarak yasağı tamamen açmayı hedefliyor. Karşıyaka yönetimi, yasağı kaldırarak yeni futbolcuları 4 Eylül Pazar günü Nevşehir Belediyespor deplasmanında oynanacak olan ilk hafta maçında sahaya sürmeyi istiyor. Transfer sezonu ise 8 Eylül'de bitecek. Yeşil-kırmızılılar, transferin bitimine 10 gün kala stoper, sağ bek ve orta saha arayışlarını da sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da en kritik hafta - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka'da en kritik hafta - Son Dakika
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