Karşıyaka'da en kritik hafta

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluğun güçlü adayı Karşıyaka, sezon öncesi en kritik haftaya girdi.

Lige hazırlanırken bir yandan da transfer yasağını kaldırarak 6 yeni futbolcusuna lisans almaya çalışan İzmir ekibi, bu hafta saatlerle yarışacak. Kadrosunda geçen sezondan kalan futbolcuların lisanslarını geçen hafta içinde çıkaran yeşil-kırmızılılar, bu hafta içinde kalan 3 eski futbolcusuna da 500 bin TL civarındaki borcunu yatırarak yasağı tamamen açmayı hedefliyor. Karşıyaka yönetimi, yasağı kaldırarak yeni futbolcuları 4 Eylül Pazar günü Nevşehir Belediyespor deplasmanında oynanacak olan ilk hafta maçında sahaya sürmeyi istiyor. Transfer sezonu ise 8 Eylül'de bitecek. Yeşil-kırmızılılar, transferin bitimine 10 gün kala stoper, sağ bek ve orta saha arayışlarını da sürdürüyor.