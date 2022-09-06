Karşıyaka'ya alkış ve uyarı - Son Dakika
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Karşıyaka'ya alkış ve uyarı

06.09.2022 12:32
Karşıyaka'ya alkış ve uyarı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yenerek başlayan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, önemli bir galibiyet aldıklarını ancak ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini söyledi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yenerek başlayan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, önemli bir galibiyet aldıklarını ancak ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini söyledi. Şampiyonluk iddiasıyla hazırlandıkları lige iyi başlamanın önemli olduğunu belirten Erman Güraçar, "Ciddi yatırım yapan, iyi bir takıma karşı oynadık. Deplasmanda önemli bir 3 puanı hanemize yazdırdık ama henüz sadece 1 maç kazandık. Lig çok uzun bir maraton. Aynı ciddiyetle galibiyetleri seri haline getirmeliyiz" diye konuştu.

Transfer döneminin bitimine 2 gün kala eksikleri bulunduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Orta saha ve defansta alternatif eksiğimiz var. Orta sahada kadro dışı olan Samican'ın durumunu bekliyoruz. Durumu değerlendirilecek. Takımda devam edip etmeyeceğine göre karar vereceğiz. Ayrılırsa o bölgeye en az 1 takviye ihtiyacımız olacak. Defansa da 25 yaş kontenjanına takılmayan genç oyuncu bakıyoruz" dedi.Karşıyaka yönetimi ücretine zam talep edip ayrılmak isteyen Samican'a bonservis bedeli belirlemişti. Kaf-Kaf, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda Bergama FK'yla eşleşti.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Nevşehir, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'ya alkış ve uyarı - Son Dakika

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