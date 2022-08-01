Karşıyaka'da kamp bitiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka'da kamp bitiyor

01.08.2022 12:33
Karşıyaka'da kamp bitiyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka, 12 günlük Bolu kampını yarın tamamlayacak.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka, 12 günlük Bolu kampını yarın tamamlayacak. Teknik direktör Erman Güraçar, kamp dönüşü takıma 2 gün izin verecek. Yeşil-kırmızılılar 5 Ağustos Cuma günü Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yeniden toplanıp antrenmanlara başlayacak. Tesisteki yenileme çalışmalarında da son aşamaya gelen Karşıyaka, sezon öncesi kampını yenilenen kamp merkezinde sürdürecek. Erman Güraçar'ın kamp dönüşü şimdilik gençlerle toplam 31 kişilik kadroda eleme yapmayı düşünmediği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da kamp bitiyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:37 Scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara'ya çarpıp ölümüne sebep olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi!
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 Şehzadeler Belediyesi'nde en düşük maaşın 8.216 TL'ye yükseltilmesi sonrası işçilerden belediye başkanına davullu zurnalı teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 18:10:11. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da kamp bitiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement