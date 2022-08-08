Karşıyaka'da sakatlar iyileşti - Son Dakika
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Karşıyaka'da sakatlar iyileşti

08.08.2022 12:33
Karşıyaka'da sakatlar iyileşti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'da Bolu kampında sakatlık yaşayan futbolcuların iyileşip takıma dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'da Bolu kampında sakatlık yaşayan futbolcuların iyileşip takıma dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

İzmir ekibinde kampın ilk gününde sakatlanan Furkan, ayağına darbe alan Cenk ve bileğindeki ödem nedeniyle hazırlık maçlarında fazla süre alamayan yeni transfer golcü Emre, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanlarda takımla çalışıyor.

Yeşil-kırmızılı ekip, 4 Eylül'deki ligin ilk maçına kadar en az 3 özel maç daha oynayacak.

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Karşıyaka'da eskilerden 8 futbolcu kaldı Karşıyaka'da eskilerden 8 futbolcu kaldı
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, İzmir, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da sakatlar iyileşti - Son Dakika

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