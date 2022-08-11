TFF 3'üncü Lig'de sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka ile 2'nci Lig'in başlangıcı için günleri sayan Somaspor'un oynadığı ikinci hazırlık maçından gülen çıkmadı. İki ekibin Bolu kampında 1 Ağustos'ta oynadıkları ilk maç 3-2 Somaspor üstünlüğüyle biterken, taraflar dün yenişemeyip 3-3 berabere kaldı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde oynanan özel maçta ev sahibi yeşil-kırmızılıların gollerini Samican, Namık Barış ve Fatih Ergen atarken, konuk siyah-beyazlıların golleri ise Emrecan, Can Muhammed ve Berkay'ın ayağından geldi. Karşıyaka sezon öncesi 14, 21 ve 24 Ağustos tarihlerinde de hazırlık maçları oynayacak.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka ile Somaspor yenişemedi - Son Dakika