Ayvalıkgücü'ne tecrübeli golcü - Son Dakika
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Ayvalıkgücü'ne tecrübeli golcü

29.07.2022 11:23
Ayvalıkgücü'ne tecrübeli golcü

TFF 3'üncü Lig'e dönen Ayvalıkgücü Belediyespor, hücum hattını 34 yaşındaki tecrübeli golcü Kemal Akbaba ile güçlendirdi.

TFF 3'üncü Lig'e dönen Ayvalıkgücü Belediyespor, hücum hattını 34 yaşındaki tecrübeli golcü Kemal Akbaba ile güçlendirdi. Ayvalık'ta daha önce 2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de de forma giyen Kemal, uzun soluklu kariyerinde Hacettepe, Samsunspor, Türk Telekom, Gençlerbirliği, Kırşehir Bld, Karacabey Bld, BŞB Erzurumspor, Sandıklıspor, Aydınspor 1923, Kahramanmaraşspor, Pazarspor, Vefa, Tavşanlı Linyit ve Bağcılarspor'da oynadı. Afyonkarahisar kampını sürdüren Ayvalıkgücü, 1922 Konyaspor ile oynadığı hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ayvalıkgücü Belediyespor, Kemal Akbaba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalıkgücü'ne tecrübeli golcü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalıkgücü'ne tecrübeli golcü - Son Dakika
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