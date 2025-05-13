TFF, 9 Süper Lig Kulübünü PFDK\'ya Sevk Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 35. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Başakşehir Futbol Kulübü'nün 09.05.2025 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir Futbol Kulübü- Fenerbahçe müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın müsabaka sonrası medya mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü idarecisi Murat Yaman'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve 'hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca13.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 09.05.2025 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir Futbol Kulübü-Fenerbahçe müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün 09.05.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Corendon Alanyaspor müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Gaziantep Futbol Kulübü futbolcusu Bruno Viana Willemem da Silva'nın aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca10.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kasımpaşa Kulübü'nün 10.05.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor-Kasımpaşa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü'nün 10.05.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor- Galatasaray müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 10.05.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor-Galatasaray müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü idarecileri Maruf Güneş, Abdullah Kavukçu, İbrahim Hatipoğlu ve Ayhan Akman'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak ayrı ayrı PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Sivasspor Kulübü'nün 11.05.2025 tarihinde oynanan Sivasspor- Bodrum FK müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 11.05.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş- Adana Demirspor müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe Kulübü idarecisi Ali Dönmez'in 11.05.2025 tarihinde oynanan Göztepe-Atakaş Hatayspor müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Atakaş Hatayspor Kulübü futbolcusu Sergio Carlos Strandberg'in 11.05.2025 tarihinde oynanan Göztepe-Atakaş Hatayspor müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarıncave 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Atakaş Hatayspor Kulübü Görevlisi Emre Aslan'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kayserispor Kulübü'nün 12.05.2025 tarihinde oynanan Kayserispor- Antalyaspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. - İSTANBUL