TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nda yeni format - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nda yeni format

TFF açıkladı: Türkiye Kupası\'nda yeni format
15.08.2025 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda Ziraat Türkiye Kupası formatında değişikliğe gittiğini açıklayarak yeni formatı tanıttı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda Ziraat Türkiye Kupası formatında değişikliğe gitti. TFF, yeni formatla ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde;

"Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonunda 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak. 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması şeklinde düzenlenecek olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 maç haftası yer alacak.

GRUPLARDA 4 MAÇ

Grup Aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup Aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Grup Aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.

Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak. Yapılacak olan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek."

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nda yeni format - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Çocuğu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden olan uzman çavuş gözaltına alındı Çocuğu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden olan uzman çavuş gözaltına alındı
Termometre o şehirde 50 dereceye dayandı Termometre o şehirde 50 dereceye dayandı
’Bakan Fidan Mossad Direktörü ile görüştü’ iddialarına diplomatik kaynaklardan yalanlama 'Bakan Fidan Mossad Direktörü ile görüştü' iddialarına diplomatik kaynaklardan yalanlama
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beşiktaş’tan olaylı maçta muhteşem geri dönüş Beşiktaş'tan olaylı maçta muhteşem geri dönüş
Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı
Beşiktaş transferi bitirdi Taylan Bulut İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi bitirdi! Taylan Bulut İstanbul'a geliyor
Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem’den acı haber Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem'den acı haber
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
17:30
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 19:55:48. #7.12#
SON DAKİKA: TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nda yeni format - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.