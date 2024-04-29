TFF, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı için soruşturma başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı için soruşturma başlattı

TFF, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı için soruşturma başlattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 37. haftasında oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili çeşitli iddialar üzerine soruşturma başlattı. TFF Etik Kurulu, iddiaları inceleyerek rapor hazırlayacak ve TFF Yönetim Kurulu'na sunacak. Yönetim Kurulu, raporu değerlendirip gerektiğinde disiplin yargılaması için konuyu PFDK'ye sevk edecek. Maçın golsüz beraberlikle sonuçlanmasının ardından Ankaraspor play-off'a katılmayı, Nazilli Belediyespor ise ligde kalmayı garantiledi.

29.04.2024 16:05  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 37. haftasında yapılan Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçı için soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre TFF, çeşitli iddialardan dolayı ligin 37. haftasında 0-0 beraberlikle tamamlanan karşılaşmayı incelemeye aldı.

Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddesine göre iddiaların intikal ettirileceği Etik Kurul, hazırlayacağı raporu TFF Yönetim Kuruluna iletilmek üzere TFF Başkanlığı'na sunacak. TFF Yönetim Kurulu da raporu değerlendirip gerek gördüğü takdirde disiplin yargılaması yapılması amacıyla konuyu PFDK'ye sevk edecek.

İki takım arasında dün oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ardından Ankaraspor play-off'ta mücadele etmeyi, Nazilli Belediyespor ise ligde kalmayı garantiledi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakada iki takımın da şut atmadan 90 dakikayı tamamlaması gündeme gelmişti.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Etik Kurulu, Ankaraspor, Türkiye, Nazilli, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı için soruşturma başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
15:47 Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
13:46 Rapçi Stunna Girl, konser sırasında bir izleyicinin tacizine uğradı Eşi araya girince kavga çıktı Rapçi Stunna Girl, konser sırasında bir izleyicinin tacizine uğradı! Eşi araya girince kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 17:07:19. #1.13#
SON DAKİKA: TFF, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı için soruşturma başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement