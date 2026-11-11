TFF, Aral Şimşir'i sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkardı

TFF, Aral Şimşir'i sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Aral Şimşir'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıkladı. Şimşir, bu nedenle Belçika ve Fransa karşılaşmalarının aday kadrosunda yer almayacak.
TFF: "UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Milli Takım'a davet edilen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı."
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?