TFF, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bakımını yapan firmanın sözleşmesini feshediyor

TFF, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bakımını yapan firmanın sözleşmesinin perşembe günü itibarıyla feshedileceğini duyurdu.

FATURAYI KESTİLER

Yapılan açıklamada, Süper Lig'de İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanan 3. hafta erteleme müsabakası esnasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizliklerin gözlendiği belirtilerek, "Bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili firma ile yürütülen saha bakım sözleşmesinin 28 Eylül tarihi itibarıyla feshine karar verilmiştir." denildi.

FUTBOLCULAR YEMYEŞİL OLMUŞTU

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda son oynanan istanbulspor-Galatasaray maçında futbolcuların vücutlarında oluşan yeşiller dikkat çekmişti.