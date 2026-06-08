TFF, Aziz Yıldırım'ı Tebrik Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübünde yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
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