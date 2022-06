TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin 234 imza topladığını açıkladığı sözleri tepki çekti!

Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayı Mehmet Büyükekşi, adaylığını açıkladıktan bu yana eleştirilerin odak noktasında yer alıyor. Gazeteci Hakan Can, Büyükekşi'nin '234 imza topladım' açıklamasını gerçekçi bulmadığını ifade etti.

"BU İMZALAR VERİLMEMİŞTİR"

Gazeteci Can, 'Hakan Can TV' adlı Youtube kanalında yaptığı yayında Büyükekşi'ye seslenerek: "Mehmet Büyükekşi, Mustafa Denizli'nin, Fatih Terim'in de Şenol Güneş'in de imzaları tamam demişti. Seçime 15 gün kala! Bugün Ali Koç'a cevap verilmek için yapılan açıklamada imzaların 234'e çıktığını söyledi. Bu imzalar verilmemiştir. Bu imzalar verildiyse lütfen başkan göstersin imzalı listeleri" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ TEPKİSİNİ KOYDU

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin adaylığını doğru bulmadığını ifade etmişti. Ali Koç, Büyükekşi'nin ailesinde Fetö nedeniyle yargılananlar olduğunu belirterek, bu durumun ilerleyen zamanda ona karşı bir baskı aracı olarak kullanılabileceğini belirtti.

ADAYLIKTAN ÇEKİLİYOR MU?

Ajansspor'da yer alan habere göre, sarı lacivertli kulübün bu açık tutumundan ötürü Büyükekşi'nin adaylıktan çekilebileceği aktarıldı. Kulislerde bazı kulüplerin yeni bir aday arayışına girdiği konuşuluyor.