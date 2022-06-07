TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin 234 imza topladığını açıkladığı sözleri tepki çekti! - Son Dakika
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TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin 234 imza topladığını açıkladığı sözleri tepki çekti!

07.06.2022 11:37

Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayı olan Mehmet Büyükekşi, 234 imza topladığını duyurdu. Fakat gazeteci Hakan Can, bunun doğru olmadığını iddia etti. Hakan Can:" Bu imzalar verilmemiştir. Bu imzalar verildiyse lütfen başkan göstersin imzalı listeleri" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayı Mehmet Büyükekşi, adaylığını açıkladıktan bu yana eleştirilerin odak noktasında yer alıyor. Gazeteci Hakan Can, Büyükekşi'nin '234 imza topladım' açıklamasını gerçekçi bulmadığını ifade etti.

"BU İMZALAR VERİLMEMİŞTİR"

Gazeteci Can, 'Hakan Can TV' adlı Youtube kanalında yaptığı yayında Büyükekşi'ye seslenerek: "Mehmet Büyükekşi, Mustafa Denizli'nin, Fatih Terim'in de Şenol Güneş'in de imzaları tamam demişti. Seçime 15 gün kala! Bugün Ali Koç'a cevap verilmek için yapılan açıklamada imzaların 234'e çıktığını söyledi. Bu imzalar verilmemiştir. Bu imzalar verildiyse lütfen başkan göstersin imzalı listeleri" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ TEPKİSİNİ KOYDU

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin adaylığını doğru bulmadığını ifade etmişti. Ali Koç, Büyükekşi'nin ailesinde Fetö nedeniyle yargılananlar olduğunu belirterek, bu durumun ilerleyen zamanda ona karşı bir baskı aracı olarak kullanılabileceğini belirtti.

ADAYLIKTAN ÇEKİLİYOR MU?

Ajansspor'da yer alan habere göre, sarı lacivertli kulübün bu açık tutumundan ötürü Büyükekşi'nin adaylıktan çekilebileceği aktarıldı. Kulislerde bazı kulüplerin yeni bir aday arayışına girdiği konuşuluyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Mustafa Denizli, Hakan Can, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin 234 imza topladığını açıkladığı sözleri tepki çekti! - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin 234 imza topladığını açıkladığı sözleri tepki çekti! - Son Dakika
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