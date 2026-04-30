TFF Başkan Vekili Otyakmaz\'dan Başkan Mehmet Sekmen\'e ziyaret

Erzurum'da görüşmeler yapan Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ziyarette bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ve TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik de yer aldı. Misafirperverliği için Mehmet Sekmen'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen TFF Başkan Vekili Otyakmaz, kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu imzalı bir A Milli Takım forması takdim etti.

Başkan Sekmen ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "TFF Başkan Vekilimiz Mecnun Otyakmaz belediyemizde ziyaretimize geldi.

Türk futbolunun gelişimi, şehirlerimizde sporun yaygınlaştırılması ve gençlerimizin spora yönlendirilmesi adına verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - ERZURUM