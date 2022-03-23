TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Hak ettiğimizi düşünüyoruz - Son Dakika
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TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Hak ettiğimizi düşünüyoruz

23.03.2022 22:33
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Hak ettiğimizi düşünüyoruz

"EURO 2020 gibi 8-10 ülkeye dağıltılması söz konusu değil""Biz de güçlü bir futbol ülkesi olduğumuz için buralara kadar geldik"Kaan ÜLKER / PORTO (Portekiz), - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı, EURO 2028 ve EURO 2032'yi düzenlemek için yaptıkları ev...

"EURO 2020 gibi 8-10 ülkeye dağıltılması söz konusu değil"

"Biz de güçlü bir futbol ülkesi olduğumuz için buralara kadar geldik"

Kaan ÜLKER/ PORTO (Portekiz), - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı, EURO 2028 ve EURO 2032'yi düzenlemek için yaptıkları ev sahipliği başvurusuyla ilgili olarak, "Biz, altyapı, üstyapı ve statlarıyla bu organizasyonların doğal adayıyız. Hak ettiğimizi düşünüyoruz. İnşallah bu sefer şans yanımızda olur, yarınki maç gibi. İnşallah ülkemizi gururlandırır ve sevindiririz" dedi. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde yarın saat 22.45'te Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı'nın gerçekleştirdiği son antrenman öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipliği için başvuru yaptıklarını belirten Yardımcı, "Türkiye, UEFA'nın çok önemli bir paydaşıdır. Türk insanının futbola olan tutkusu, bir futbol ülkesi olmamız, sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde devletimizin son 10 yılda yapmış olduğu tesisleşme ile birlikte ülkemiz bu turnuvaların doğal adayıydı ve her zaman da kazanana kadar aday olacaktır. Bu sefer inşallah şanslı oluruz. Yine güçlü adaylar var. Biz de hem 2028 hem de 2032 için adaylık dosyamızı resmiyete kavuşturmuş olduk. İnşallah bu süreci beraber iyi götürürüz. Sonunda TFF olarak hepimize kazanarak iyi bir miras bırakmış oluruz. Ülkemiz ve hepimiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu."EURO 2020 GİBİ 8-10 ÜLKEYE DAĞILTILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"Yardımcı, ev sahipliği başvurusunda bulunan güçlü ülkeler olduğunu vurgulayarak, "İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda, bir blok olarak adaylar. Onun dışında biz ve Rusya var. Dolayısıyla 2020 gibi 8-10 şehre dağıtılması söz konusu değil. Dolayısıyla bu üç aday, arasında bir yarışma olacak. Bu süreci beraberce yaşayıp göreceğiz" ifadelerini kullandı."BİZ DE GÜÇLÜ BİR FUTBOL ÜLKESİ OLDUĞUMUZ İÇİN BURALARA KADAR GELDİK"Portekiz maçının zor geçeceğini belirten Yardımcı, "Biz, altyapı, üstyapı ve statlarıyla bu organizasyonların doğal adayıyız. Hak ettiğimizi düşünüyoruz. İnşallah bu sefer şans yanımızda olur, yarınki maç gibi. İnşallah ülkemizi gururlandırır ve sevindiririz. Yarınki maç da önemli. Portekiz güçlü bir rakip. Biz de güçlü bir futbol ülkesi olduğumuz için buralara kadar geldik. Tek maçlı eleminasyon türündeki maçlar, her zaman zordur. Yüzde 50-50 şans içeren maçlardır. Futbol şansı yanımızda olur diye umut ediyoruz. Türkiye Milli Takımı, ülkemizin bir moral kaynağıdır" şeklinde konuştu.

Öte yandan Servet Yardımcı, takımın motivasyonunun çok iyi olduğunu ve karşılaşmaya iyi bir şekilde hazırlandıklarını sözlerine ekledi.

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CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU Türkiye'nin Portekiz ile maçına ev sahipliği yapacak stat: Dragao Türkiye'nin Portekiz ile maçına ev sahipliği yapacak stat: Dragao

Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Hak ettiğimizi düşünüyoruz - Son Dakika


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