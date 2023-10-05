TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş Maçında Küfürlü Tezahüratlar Sonrası Stadyumu Terk Etti - Son Dakika

TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş Maçında Küfürlü Tezahüratlar Sonrası Stadyumu Terk Etti

Son Güncelleme: 05.10.2023 21:30

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş - Lugano maçını izlemek için Tüpraş Stadyumu'na gitti. Ancak, Beşiktaş tribünlerinden gelen küfürlü tezahüratlar ve tepkiler sonucunda Büyükekşi, 44. dakikada stadyumu terk etme kararı aldı. Büyükekşi'nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 'Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz' dediği öğrenildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş- Lugano maçında tribünlerinden gelen küfürlü tezahüratlar ve tepkiler sonrası devre arasında stadyumdan ayrıldı.

STADI TERK ETTİ

Beşiktaş-Lugano maçını izlemek için Montella ile birlikte stada gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, küfürlü tezahüratlar sonrası Ahmet Nur Çebi'ye el kol hareketi yaparak 44. dakikada stadı terk etti.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATLARA DAYANAMADI

Maçın ilk yarısının sonunda Beşiktaşlı tribünler, Büyükekşi'ye yönelik olarak küfürlü tezahüratlar ve tepkilerde bulundu.

BÜYÜKEKŞİ ÇEBİ'YE PARMAK SALLADI

Yapılan tezahüratlara dayanamayan Büyükekşi, Ahmet Nur Çebi'ye "Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz" şeklinde parmak sallayarak maçı terk etti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş, Lugano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş Maçında Küfürlü Tezahüratlar Sonrası Stadyumu Terk Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş Maçında Küfürlü Tezahüratlar Sonrası Stadyumu Terk Etti - Son Dakika
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