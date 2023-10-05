TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş Maçında Küfürlü Tezahüratlar Sonrası Stadyumu Terk Etti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş- Lugano maçında tribünlerinden gelen küfürlü tezahüratlar ve tepkiler sonrası devre arasında stadyumdan ayrıldı.
Beşiktaş-Lugano maçını izlemek için Montella ile birlikte stada gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, küfürlü tezahüratlar sonrası Ahmet Nur Çebi'ye el kol hareketi yaparak 44. dakikada stadı terk etti.
Maçın ilk yarısının sonunda Beşiktaşlı tribünler, Büyükekşi'ye yönelik olarak küfürlü tezahüratlar ve tepkilerde bulundu.
Yapılan tezahüratlara dayanamayan Büyükekşi, Ahmet Nur Çebi'ye "Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz" şeklinde parmak sallayarak maçı terk etti.
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