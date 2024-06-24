TFF Başkanı Büyükekşi: 'Bizim Çocuklar' Gruptan Çıkacak - Son Dakika
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TFF Başkanı Büyükekşi: 'Bizim Çocuklar' Gruptan Çıkacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruptan çıkacaklarını belirterek, milli değerlere saygı duymayan kişilerin Milli Takımımızın başarısını istemediğini söyledi. Büyükekşi, Ay-Yıldızlı formayı ve milli ruhu taşıyan 'Bizim Çocuklar'ın başarılarıyla hayal kırıklığına uğratacağını ifade etti.

24.06.2024 14:16
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruptan çıkacaklarını belirterek, "Dün olduğu gibi bugün de insanlarımızı kutuplaştırarak Milli Takımımızın gruptan çıkmasını istemeyecek kadar milli değerlerden yoksun kişiler tekrar sahne almıştır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki; Ay-Yıldızlı formayı ve milli ruhu taşıyan 'Bizim Çocuklar', bizden olmayanları yine başarılarıyla hayal kırıklığına uğratacaklardır" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ile ilgili TFF'nin resmi internet sitesine değerlendirmelerde bulundu. Çekya maçını kazanarak gruptan çıkmak istediklerini söyleyen Başkan Büyükekşi, "Çekya ile birlikte Avrupa'nın en genç A Milli Futbol Takımıyız. 2032 yılında Türkiye - İtalya ortaklığı ile düzenleyeceğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olacak milli takımın temellerini attık. Biz A Milli Takımımızın bugününe de yarınına da güveniyoruz. Kader maçımız olan Çekya karşılaşmasına konsantre olduk. İlk hedefimiz gruptan çıkmak demiştik ve bu da bizim elimizde. Hamburg'da da Dortmund'daki gibi taraftarımızın muhteşem desteğini bekliyoruz" dedi.

"Hocamıza ve takımımıza güvenimiz tam"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya güvendiklerini aktaran Büyükekşi, "Milli formaya gönül vermiş futbolcularımızın hepsi bizim için çok değerlidir. Kadro tercihleri de futbolcularımızın fiziksel durumları ve maçın taktiği gibi konular teknik heyetimiz tarafından belirlenmektedir. Gerek teknik kadromuz, gerekse de oyuncularımız büyük bir uyum içerisinde çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

"'Bizim Çocuklar', bizden olmayanları yine başarılarıyla hayal kırıklığına uğratacaklardır"

Mehmet Büyükekşi, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çekya karşısında alacağımız bir puan bile gruptan çıkmamıza yetecekken ne yazık ki olağan bir antrenman görüntüsü üzerinden özellikle sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır. Futbol tarihimiz boyunca kişisel beklentileri doğrultusunda Milli Takımımızın başarısını istemeyen menfaat odakları, futbolumuz için bugün olduğu gibi her zaman bir tehdit unsuru olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de insanlarımızı kutuplaştırarak Milli Takımımızın gruptan çıkmasını istemeyecek kadar milli değerlerden yoksun kişiler tekrar sahne almıştır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki; Ay-Yıldızlı formayı ve milli ruhu taşıyan 'Bizim Çocuklar', bizden olmayanları yine başarılarıyla hayal kırıklığına uğratacaklardır. Milli Takımımızın tüm futbolcularına ve teknik heyetimize hep güvendik, güvenmeye devam ediyoruz. Tarihimizde ilk kez lider olarak katıldığımız ve tarihimizde ilk kez galibiyetle başladığımız bu turnuvada inşallah 16 yıl sonra yine gruptan çıkmayı başararak tarih yazmayı sürdüreceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi: 'Bizim Çocuklar' Gruptan Çıkacak - Son Dakika

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