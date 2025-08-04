TFF Başkanı Hacıosmanoğlu 1461 Trabzon'u Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu 1461 Trabzon'u Ziyaret Etti

04.08.2025 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1461 Trabzon'u ziyaret ederek başarı diledi ve görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Nesine 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon Futbol Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hacıosmanoğlu, Hekimoğlu Döküm Spor Tesislerinde Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu bir araya geldi. Ziyarette Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve kulüp yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Bir süre antrenmanı izleyen Hacıosmanoğlu, teknik heyet ve futbolculara yeni sezon öncesi başarı diledi.

Hekimoğlu, Hacıosmanoğlu'na ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Türk futbolu ve alt ligler hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Ziyaretin anısına Hekimoğlu, Hacıosmanoğlu ve oğlu Eren Hacıosmanoğlu'na üzerinde isimlerinin yazılı olduğu 61 numaralı formaları hediye etti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ise Hacıosmanoğlu'na şilt takdim etti.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Etkinlik, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Hacıosmanoğlu 1461 Trabzon'u Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
Uğur Karakullukçu’nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor
Gübre taşımak istedikleri ’ilkel’ teleferikte akıma kapılan çift öldü Gübre taşımak istedikleri 'ilkel' teleferikte akıma kapılan çift öldü
Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz’in yeni takımı şaşırttı Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz'in yeni takımı şaşırttı
Galatasaray ayrılığı duyurdu Galatasaray ayrılığı duyurdu
Sular çekildi, Sünnet Gölü kuruma noktasına geldi Sular çekildi, Sünnet Gölü kuruma noktasına geldi
Ünlü şarkıcı Hadise hüngür hüngür ağladı Ünlü şarkıcı Hadise hüngür hüngür ağladı
İzmir’in Konak ve Bornova ilçelerinde 19 saat su kesintisi yaşanacak İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde 19 saat su kesintisi yaşanacak
Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar Dehşet anları kamerada Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar! Dehşet anları kamerada
Bakanlıktan kritik adım Para transferinde yeni dönem başlıyor Bakanlıktan kritik adım! Para transferinde yeni dönem başlıyor

19:50
“Öcalan’dan Erkan Baş’a Parti kur mesajı“ iddiasına İmralı heyetinden yalanlama
"Öcalan'dan Erkan Baş'a Parti kur mesajı" iddiasına İmralı heyetinden yalanlama
19:16
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor Büyük tehlike kapıda
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor! Büyük tehlike kapıda
18:00
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
14:14
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
08:57
Altın fiyatları düşüşte İşte bugünün güncel gram, çeyrek, yarım, altın fiyatları
Altın fiyatları düşüşte! İşte bugünün güncel gram, çeyrek, yarım, altın fiyatları
08:55
Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi Galatasaray’ın kasasını dolduracak
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi Galatasaray'ın kasasını dolduracak
08:52
Bu şehirde son 1 yılda kimse trafik kazasından ölmedi
Bu şehirde son 1 yılda kimse trafik kazasından ölmedi
08:37
Yer Türkiye Dekoltesi yüzünden genç kadını mekandan attılar
Yer Türkiye! Dekoltesi yüzünden genç kadını mekandan attılar
08:25
14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü Sitare Akbaş gelin oldu
14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu
08:24
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 20:39:31. #7.11#
SON DAKİKA: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu 1461 Trabzon'u Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.