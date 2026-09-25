TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Mert Günok\'a Fransa maçı öncesi milli forma hediye etti

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Mert Günok'a Fransa maçı öncesi milli forma hediye ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takım kariyerini sonlandıran kaleci Mert Günok'a Fransa-Türkiye maçı öncesi Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen törende milli forma takdim etti. Formada Günok'un ismi ve forma numarası yer aldı.
Milli takım kariyerini noktalayan Fenerbahçeli kaleci Mert Günok'a, Fransa- Türkiye milli maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından milli takım forması hediye edildi.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Fransa-Türkiye karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen törende, milli takım kariyerini sonlandıran milli kaleci Mert Günok onurlandırıldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Günok'a üzerinde isminin ve forma numarasının yer aldığı milli takım formasını takdim etti.
Kaynak: İHA
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