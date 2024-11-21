Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ziyaretinde TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı.
Ankara'da gerçekleşen görüşmede Türkiye Futbol Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılabilecek iş birlikleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Bakan Yusuf Tekin'e ziyaretin sonunda üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.
Son Dakika › Spor › TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Milli Eğitim Bakanı Tekin ile Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?