TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Milli Takıma Tebrik - Son Dakika
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Milli Takıma Tebrik

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu\'ndan Milli Takıma Tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'yı mağlup ederek grup liderliğine yükselmesi üzerine soyunma odasına inerek takımı tebrik etti.

10.09.2024 12:00
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta karşılaştığı İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek grup liderliğine yükseldiği müsabakanın ardından soyunma odasına inerek Ay-Yıldızlıları tebrik etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "90 dakika boyunca sergilemiş oldukları başarılı performans ve aldıkları galibiyetten ötürü A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'yı ve milli futbolcularımızı teker teker kutlayan Başkan Hacıosmanoğlu, bundan sonraki karşılaşmalar için başarı dileklerini iletirken; Ay-Yıldızlılarımız da vermiş oldukları destekten ötürü Başkan Hacıosmanoğlu'na teşekkür etti" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Milli Takıma Tebrik - Son Dakika

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