Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-0 yenerek şampiyon olduğu Türkiye Kupası finali öncesinde ortaya bir hayli renkli görüntüler çıktı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarıyla buluştu. Hacıosmanoğlu, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarıyla horon tepti.
TFF bu görüntüleri, " Gaziantep'te dostluk horunu" ifadeleriyle paylaştı. Futbolda 63. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Galatasaray arasında Gaziantep Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini buldu. Trabzonspor'u 3-0 yenen Galatasaray, şampiyon oldu.
Son Dakika › Spor › TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun horon teptiği anlar - Son Dakika
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