TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 2024-2025 futbol sezonu öncesinde bir mesaj yayınladı - Son Dakika
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TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 2024-2025 futbol sezonu öncesinde bir mesaj yayınladı

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 2024-2025 futbol sezonu öncesinde bir mesaj yayınladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, yeni futbol sezonu öncesinde bir mesaj yayınlayarak adil ve adaletli bir oyun için çağrıda bulundu.

09.08.2024 13:35
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 2024-2025 futbol sezonu öncesinde bir mesaj yayınladı.

Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu "Bize düşen görev dünyanın en sevilen oyununun adil ve adaletli olarak renk ve forma ayırt etmeksizin güven ikliminde oynanmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

TFF Başkanı'nın mesajı şöyle:

"Türk Futbol Ailesinin değerli üyeleri,

Her zaman açıkça ifade ettiğim gibi futbolun patronu kulüplerimizin değerli başkanları, gerçek sahibi de tribünleri dolduran barış ve kardeşlik duygularıyla futbola coşku katan taraftarlar ve futbolseverlerdir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak bize düşen görev dünyanın en sevilen oyununun adil ve adaletli olarak renk ve forma ayırt etmeksizin güven ikliminde oynanmasını sağlamaktır.

Çıktığımız bu yolda kendimizden emin olarak tarafsız ve ilkeli bir şekilde ilerleyeceğiz. Türk Futbolunun marka değerini uluslararası alanda hak ettiği seviyeye çıkması için birlikte çalışacağız.

Tribünlerde ve ekran başında futbol oyununun güzelliklerini izleyeceğimiz yeni sezonda, bölgesinde futbolun da lideri olmayı hedefleyen Büyük Türkiye'ye yakışır adil oyun için futbol ailemizin tüm fertlerini sorumlu ve bilinçli davranmaya davet ediyorum.

Böylece Milli Takımlarımız ile daha da gurur duyacağımız ve hak ettiğimiz başarıları elde edeceğimiz günlerin de zemini oluşacaktır.

2024-2025 futbol sezonunda tüm kulüplerimizin, futbolcuların, teknik ekiplerin, hakemlerin ve taraftarların sağlıklı, başarılı bir sezon geçirmelerini, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizin de ülke puanımızı yükseltecek başarılar elde etmelerini dilerim."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 2024-2025 futbol sezonu öncesinde bir mesaj yayınladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 2024-2025 futbol sezonu öncesinde bir mesaj yayınladı - Son Dakika
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