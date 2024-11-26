Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa edeceği konuşulurken son durum belli oldu.
TV100'den Ersin Düzen'in haberine göre, tüm yöneticiler toplantı başında tek tek söz alarak başkanın yanında olduklarını belirtti.
İbrahim Hacıosmanoğlu, herkese teşekkür ederek, istifasının söz konusu olmadığını, son 2-3 günde yapılan haberler ve sosyal medyadaki algıyla daha da güçlendiklerini vurguladı.
2015 yılına ait olan görüntüleri, Karadağ'da çekilmiş gibi gösteren ve paylaşım yapan hesaplarla ilgili TFF hukuk departmanı harekete geçti. Öte yandan yapılan toplantıda Uluslar Ligi Play-Off'taki Türkiye- Macaristan maçının İstanbul'da oynanmasına yönelik ortak bir görüşün ortaya çıktığı belirtildi. Stadyum ismi daha saha sonra belirlenecek.
Son Dakika › Spor › TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu - Son Dakika
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