Hacıosmanoğlu Amatör Futbola Vurgu Yaptı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ASKF) ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nı (İZVAK) ziyaret etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun gelişimi için amatör futbolun büyük önem taşıdığını vurguladı.

Timur, Hacıosmanoğlu'na plaket verdi.

İZVAK ziyareti

İZVAK'ı da ziyaret eden Başkan Hacıosmanoğlu'na TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan eşlik etti.

İZVAK Başkanı Ali Erten, başkan vekili Talat Papatya ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu hak ettiği noktaya taşımak için el birliğiyle çalışmak gerektiğini dile getirdi.