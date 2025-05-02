TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu\'ndan Manavgat\'a Ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Manavgat Belediye Başkanı Nefi Kara'yı ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Antalya spor Başkanı Sinan Boztepe Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Antalya'nın spor altyapısına yönelik yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Kıymetli başkanlarımızla, Antalya'mızın spor altyapısına dair yatırımlar, amatör kulüplerimizin desteklenmesi ve gençlerimizin futbola kazandırılması konularında fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - ANTALYA