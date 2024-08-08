TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e savaş açtı - Son Dakika
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e savaş açtı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez\'e savaş açtı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, verdiği bir röportajda Etik Kurulu Başkanlığına getirilen Rıdvan Gündoğdu'ya Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in izin vermediğini belirterek, "Ben sizin gibi 50-60 turda seçilmedim. 10'da başladı, akşam 7'de bitti. Başsavcı vekilimize niye müsaade etmiyorsunuz, cevabı merak ediyorum. Türk futboluna liyakatli ve adil yönetelim diye yola çıktık. Karşı çıkanları kamuoyunun önüne koyarız" dedi.

08.08.2024 12:54
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim organlarında görevli 4 Yargıtay üyesi görevlerinden istifa etti. İstifa edenler arasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu da yer alıyor. Gündeme bomba gibi düşen istifaların perde arkasında ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez hakkında sarf ettiği cümleler var.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e savaş açtı
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez

YARGITAY BAŞKANI "KATILAMAZSIN" DEMİŞ

Önceki gün yayıncı kuruluşa bir röportaj veren TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Etik Kurulu Başkanlığına getirilen Rıdvan Gündoğdu'ya Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in izin vermediğini belirterek sert cümleler sarf etti. Hacıosmanoğlu bu röportajda "Etik Kurulu Başkanımız var, tanımıyorum 2 sefer telefonda konuştum, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili. Teamüllerde bu var. Yargıtay Başkanımız 'Katılamazsın' diyor. Aradım, geri dönmedi" ifadelerine yer verdi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e savaş açtı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

"BEN SİZİN GİBİ 50-60 TURDA SEÇİLMEDİM"

Açıklamasının devamında Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e eleştiriler yönelten Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunu adil ve adaletli yönetmek istiyoruz. Teamüller, bu kurumlardan TFF kurullarına görev alanlar var. Ben sizin gibi 50-60 turda seçilmedim. 10'da başladı, akşam 7'de bitti. Başsavcı vekilimize niye müsaade etmiyorsunuz, cevabı merak ediyorum. Onun bunun adamı diye koymadık, Türk futbolunu liyakatli ve adil yönetelim diye yola çıktık. Karşı çıkanları kamuoyunun önüne koyarız. Adalete karşı çıkanlar bizden değil" dedi.


İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Etik Kurulu, Ömer Kerkez, Başsavcı, Gündoğdu, Yargıtay, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e savaş açtı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • MERAK Ettiğimden?: Yargıtay ile tff'yi bir tutuyor bu hacıosmanoğlu mudur nedir kendi işinden her şeye karışıyor 0 3 Yanıtla

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