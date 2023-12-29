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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanlarının Toplantısı Başladı - Son Dakika
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanlarının Toplantısı Başladı

Galatasaray ve Fenerbahçe başkanları, Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi. Toplantı, yaşanan gelişmeler ve Suudi yetkililerin aldığı kararlarla ilgili bilgi alışverişi için gerçekleştiriliyor.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanlarının Toplantısı Başladı
29.12.2023 - 18:04,
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarının toplantısı başladı.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde Suudi yetkililerin aldığı kararlar iki kulübü harekete geçirmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi. TFF'nin konakladığı otele gelen kulüp başkanları, TFF yetkilileri ile son durumla alakalı toplantı gerçekleştiriyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, otele girişinde bir açıklama yapmazken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Çağırdılar geldik. Gerekirse çıkışta bir açıklama yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanlarının Toplantısı Başladı - Son Dakika
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