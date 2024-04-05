TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi\'nin Projeleri Övgü Aldı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ortaya konulan projelerle ilgili vizyonu ve iradesinin son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Oğuz Çetin, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları'nın "Sporda Kariyer ve Başarı" konulu söyleşine katıldı.

Çetin, kişisel gelişimin en önemli parçasının kararlılık olduğunun altını çizerken, başarılı olmasını sağlayan faktörler olarak öz saygı, öz disiplini, gelişime açık olma, hedef belirliyor olabilme, öz eleştiri ve öfke kontrolünü sıraladı. Çetin, başarının büyük fedakarlıklar gerektirdiğini de vurguladı. Oğuz Çetin ayrıca kendini sürekli geliştirmenin ve bilgiye açık olmanın öneminin altını çizdi.

TFF'nin Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile beraber hayata geçirdiği Futbol Gelişim Projesi'nin önemine değinen Oğuz Çetin, "Bugüne dek birçok başkan ve yönetici ile çalıştım. Sayın Mehmet Büyükekşi gerçekten çok özel bir yere sahip. Futbol Gelişim Projesi, Futbol Akademileri Projesi, Grassroots Sözleşmesi gibi futbolumuzun geleceğini olumlu anlamda şekillendirecek projeler ile ilgili vizyonu ve ortaya koyduğu irade son derece kıymetli. Antrenör eğitim programlarımıza da başkanımız ve yöneticilerimiz büyük destek veriyor. Tüm bunlar geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Futbol Gelişim Projesi'nin 100 bin çocuğu futbolla buluşturma hedefiyle başladığını hatırlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Bu projeyi SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Serdar ile birlikte yürütüyoruz. 4 yıllık stratejisi olan bir proje ve bu sürecin sonunda 81 ilde futbol okulları kurulması hedefleniyor. Bu projenin ilk adımını 16 il bazında başlattık. Projenin başarılı olabilmesi için üniversitelerden de destek aldık. Üniversitelerde futbol uzmanlığı okuyan son sınıf öğrencileri ile iş birliği yaptık. Projeye başlarken pilot il olarak Sakarya'yı seçtik. Bu benim için önemli bir ayrıntı. Sakarya ilinden projeye çok büyük destek aldık. Bunun için Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'a çok teşekkür ediyorum. İlkokullarda ve ortaokullarda çocuklarımız için futbol kültürü oluşturmak, futbol sevgisini artırmak, bunun yanında temel hareket becerilerinin gelişmesi, koordinasyonların gelişmesi ve sosyalleşmenin sağlanması açısından katılımcılığı da artıracak önemli bir proje yürütüyoruz."