TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurdu! Yayıncı kuruluşunda her hafta hakem performansları değerlendirilecek - Son Dakika
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurdu! Yayıncı kuruluşunda her hafta hakem performansları değerlendirilecek

18.08.2022 14:48

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de yapılan hakem atamalarına ve hakemlerin performanslarına spor kamuoyundan gelen tepkileri yanıtladı. Başarılı olan hakemlerin ödüllendirileceğini belirten Büyükekşi, "Süper Lig'in 4. haftasından itibaren MHK Başkanvekili ve MHK Hakem Danışmanı, her hafta salı günü yayıncı kuruluşla belirlenen bir saatte haftanın hakem performanslarını görüntülü olarak değerlendirecekler." şeklinde konuştu.

Süper Lig'de ilk 2 haftanın geride kalmasının ardından hakem performansları eleştiri konusu olmuştu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi düzenlediği basın toplantısında hakemlerle ilgili uygulanacak yol haritasını açıkladı.

HAKEM PERFORMANSLARI TV'DE DEĞERLENDİRİLECEK

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakem kararlarının artık yayıncı kuruluşta değerlendirileceğini belirterek, "Süper Lig'in 4. haftasından itibaren MHK Başkanvekili ve MHK Hakem Danışmanı, her hafta salı günü yayıncı kuruluşla belirlenen bir saatte haftanın hakem performanslarını görüntülü olarak değerlendirecekler." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:

"BİZİM ALGORİTMA SİSTEMİMİZ BUNLARA İZİN VERMİYOR"

VAR'da teknik olanaklarımızı daha da geliştirdik. Saha ve VAR hakemimizi ayırdık. Hakem VAR iletişimini asgari düzeye indirip sadece fayda odaklı diyaloğa indirdik. Bu yapının ilk iki haftasında yüksek bir verimlilikle işlemesi doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Hakem atamalarımız sayısal gözlemci raporlarının sisteme girilmesiyle algoritmanın yaptığı değerlendirmeyle gerçekleşiyor. Hakem atamaları MHK ve ya TFF insiyatifiyle gerçekleşmiyor.

İLK 2 HAFTA MAÇ YÖNETEN HİÇBİR HAKEM ATANMADI

Süper Lig hakem havuzunu genişletmek istiyoruz. Algoritmamızın kriterlerine uyan 1. Lig hakemlerine de Süper Lig'de görev vermeye başlayacağız. Web sayfamız bize yakışmıyor. 2022 yılına uygun bir web sayfası hazırlatacağız. Hakem ve gözlemci, kişisel verileri ekletmeden tekrar yürürlüğe koyacağız.Yasin Kol atanmadı ancak ilk 2 haftada maç yöneten hiçbir hakem atanmadı. Biz işleyişimize devam ediyoruz.

"KİM YÖNETECEK BU MAÇLARI?"

Biz kulüp başkanlarının söylemiyle hareket edersek zaten TFF'nin bir görevi kalmaz. A kulübü derse bu hakemi istemiyorum B kulübü derse bu hakemi istemiyorum. Kim yönetecek bu maçları? Hakemlerle ilgili başkanlar konuşmasın. Biz konuşacağız, yani hakem yöneticileri konuşacak.

"BAŞARILI OLAN HAKEMLER FAZLA ÜCRET ALACAK"

Bir hakem başarılı maç yönetirse daha fazla ücret alacak, başarısız olursa daha az ücret alacak. Bu sistemi de getirdik. Fair-play kuruluna bu zamana kadar atama yapılmamış. Bu kurula atama yapacağız. Her ay en iyi oyuncuyu, teknik direktörü, takımı ve en centilmen takım ile taraftarı açıklayacağız. Maddi ve manevi de ödüllendireceğiz.

"SABRIMIZI ZORLARLARSA GERİ DURMAYIZ"

Biz iyi niyetliyiz ama her şeyin de bir sınırı var. Eğer sınır zorlanırsa, gerekenleri yapmaktan hiç kaçınmayız. Bu kararı almak istemeyiz ama sabrımızı zorlarlarsa yapmaktan geri durmayız.

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Son Dakika Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurdu! Yayıncı kuruluşunda her hafta hakem performansları değerlendirilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurdu! Yayıncı kuruluşunda her hafta hakem performansları değerlendirilecek - Son Dakika
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