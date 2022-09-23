TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?

Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması için büyük çaba gösteren Galatasaray'a TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi net bir cevap verdi.

"İMKAN GÖZÜKMÜYOR"

Faroe Adaları maçı için Danimarka'ya giden Milli Takım kafilesinde yer alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yusuf Demir biliyorsunuz 4 defa Avusturya Milli Takımı'nda oynadığı için Türk Milli Takımı'nda oynayamıyor. FIFA kurallarına göre de Türk Milli Takımı'nda oynayabilmesi için herhangi bir imkan gözükmüyor şuan" diye konuştu.

"BİZİM DERDİMİZ KİMSEYİ KAYBETMEK DEĞİL"

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise yaptığı açıklamada, "Yusuf Demir için açıklamaları yaptık. Kendi adıma kötü niyetli açıklamalar değil bunlar. Dursun Bey'in ve federasyon başkanımızın arasında olan bir konuya döndü. Bizim derdimiz hiç kimseyi kaybetmek veya suçlamak, savunmak değil. Herkesi milli takıma kazandırmak işimiz, eğer bunun bir prosedürü varsa, federasyon başkanımız, yönetim kurulumuz ve Galatasaray çözer." ifadelerini kullandı.