TFF Başkanı'ndan Taziye Ziyareti - Son Dakika
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TFF Başkanı'ndan Taziye Ziyareti

TFF Başkanı\'ndan Taziye Ziyareti

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Hasan Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu ve başarılar diledi.

02.05.2025 15:40
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, babası vefat eden Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Hacıosmanoğlu, kendisine eşlik eden TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, 17 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden Osman Çavuşoğlu için Cengiz Aydoğan Tesisleri'ne geldi.

Ziyarette Hasan Çavuşoğlu'na taziyelerini ileten Hacıosmanoğlu, Bellona Kayserispor ile oynayacakları maçta başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Çavuşoğlu; Hacıosmanoğlu, Otyakmaz ve Boztepe'ye, üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu Alanyaspor formalarını hediye etti.

Kaynak: AA

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Çavuşoğlu, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı'ndan Taziye Ziyareti - Son Dakika

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