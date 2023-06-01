TFF başkanı olacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen suskunluğunu bozdu: Uzaktan yakından ilgim yok - Son Dakika
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TFF başkanı olacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen suskunluğunu bozdu: Uzaktan yakından ilgim yok

01.06.2023 17:27

Son dönemde adı TFF başkanlığı için geçen Rıdvan Dilmen, böyle bir düşüncesi olmadığını açıkladı.

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, hakkında çıkan "TFF başkanlığına aday oluyor" haberlerine cevap verdi.

HABERLERİ YALANLADI

Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında son dönemde çıkan TFF başkanlığı ve yöneticiliği haberlerinin gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Aday mı oluyor? Rıdvan Dilmen, TFF başkanlığı için ilk kez konuştu

Dilmen açıklaması şöyle:

"Merhaba arkadaşlar sezon hemen hemen bitti. Ben de sezonu kapadım ve tatile çıktım. Dolayısıyla çok önemli bir konu olmazsa yorum yazamayacağım! Bazı yerlerde, bazı şeyler konuşulup yazılıyor! Ben, kendimle ilgili bir gelişme olursa siz değerli takipçilerimle paylaşırım! TFF Başkanlığı veya TFF yöneticiliği gibi söylentiler tamamen spekülasyon ve gerçek dışıdır!

"UZAKTAN YAKINDAN İLGİM YOKTUR"

Ben, futbolu çocukluğumdan beri oyun olarak gördüm! Rabbim de bana ödül olarak yetenek verdi. Önce sporcu, şimdi de futbol yorumcusu olarak hayatıma şükrederek ve mutlu şekilde devam ediyorum. Dolayısıyla TFF seçimleriyle uzaktan, yakından bir ilgim yoktur; ilgisi ve beklentisi olanların sorunudur! Ben, Allah nasip ederse sizlerle ekranlarda ve bu sayfamda futbol oyununu konuşmaya devam edeceğim. Tüm futbolseverlere barış içinde günler dilerim Sağlıklı günler..."

Aday mı oluyor? Rıdvan Dilmen, TFF başkanlığı için ilk kez konuştu
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Rıdvan Dilmen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF başkanı olacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen suskunluğunu bozdu: Uzaktan yakından ilgim yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF başkanı olacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen suskunluğunu bozdu: Uzaktan yakından ilgim yok - Son Dakika
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