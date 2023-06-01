TFF başkanı olacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen suskunluğunu bozdu: Uzaktan yakından ilgim yok

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, hakkında çıkan "TFF başkanlığına aday oluyor" haberlerine cevap verdi.

HABERLERİ YALANLADI

Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında son dönemde çıkan TFF başkanlığı ve yöneticiliği haberlerinin gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Dilmen açıklaması şöyle:

"Merhaba arkadaşlar sezon hemen hemen bitti. Ben de sezonu kapadım ve tatile çıktım. Dolayısıyla çok önemli bir konu olmazsa yorum yazamayacağım! Bazı yerlerde, bazı şeyler konuşulup yazılıyor! Ben, kendimle ilgili bir gelişme olursa siz değerli takipçilerimle paylaşırım! TFF Başkanlığı veya TFF yöneticiliği gibi söylentiler tamamen spekülasyon ve gerçek dışıdır!

"UZAKTAN YAKINDAN İLGİM YOKTUR"

Ben, futbolu çocukluğumdan beri oyun olarak gördüm! Rabbim de bana ödül olarak yetenek verdi. Önce sporcu, şimdi de futbol yorumcusu olarak hayatıma şükrederek ve mutlu şekilde devam ediyorum. Dolayısıyla TFF seçimleriyle uzaktan, yakından bir ilgim yoktur; ilgisi ve beklentisi olanların sorunudur! Ben, Allah nasip ederse sizlerle ekranlarda ve bu sayfamda futbol oyununu konuşmaya devam edeceğim. Tüm futbolseverlere barış içinde günler dilerim Sağlıklı günler..."