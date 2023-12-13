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TFF Başkanı resmen duyurdu! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? - Son Dakika
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TFF Başkanı resmen duyurdu! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler'in görevine devam edeceğini belirtti. Büyükekşi, 'Halil Umut Meler'in hakemliği bırakmayı düşündüğü doğru değil.' dedi ve Meler'in UEFA ve FIFA tarafından saygın bir hakem olduğuna vurgu yaptı. Büyükekşi, hakemlerin psikolojilerinin düzeltilmesi için çaba göstereceklerini de sözlerine ekledi.

13.12.2023 - 14:47,  Güncelleme: 14:52
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler'in görevine devam edip edemeyeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in hakemliği bırakıp bırakmayacağı ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ile ilgili basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, "Hakemlerin maça çıkmak istemediği doğru mu? Halil Umut Meler bırakmayı düşünüyor mu?" sorusuna cevap verdi.

"BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR"

TFF Başkanı yaptığı açıklamada "Hakemler resmi açıklama yaptı. Hepimiz insanız, aslında önce bunu düşünmemiz lazım. Hakemlerin ruh halleri o gün çok kötüydü. Hafta sonu hakemlerle kamp yapacağız. Psikolojilerinin eski hale gelmesi için büyük bir çaba içerisinde olunacak. Öz güvenlerini yerine getirmeye çalışacağız. Hakemlerin hepsi empati yapıyor. Biz de onlara gerekeni anlattık ve onlar da mutabık kaldı. Halil Umut Meler de UEFA ve FIFA tarafından saygın bir hakemimiz. EURO2024'te de görev almasını bekliyoruz. Geçen hafta hakemlerin başında Rosetti ile görüşme yaptım. Halil Umut Meler'in bırakmayı düşündüğü doğru değil. Kaybetmek çok kolay, kazanmak lazım. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı resmen duyurdu! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı?
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Son Dakika Spor TFF Başkanı resmen duyurdu! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? - Son Dakika


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