TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler - Son Dakika
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Spor

TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler

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Türkiye Futbol Federasyonu, genel kurul öncesi Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularını kabul ettiğini açıkladı.

12.07.2024 15:34  Güncelleme: 15:54
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Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden başkanlık seçimine dair bir açıklama yaptı. TFF, genel kurul öncesi Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularını kabul etti.

SERVET YARDIMCI DÜN ÇEKİLMİŞTİ

TFF'nin açıklamasında Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylık başvurusunun kabul edildiği açıklandı. Servet Yardımcı, perşembe günü yaptığı açıklamada başkan adaylığından çekildiğini duyurmuştu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 11 Temmuz 2024 tarihinde sona ermiştir. TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsü'nün 38. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler alfabetik sırayla aşağıda belirtilmiştir;

  • Sayın İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU
  • Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ
  • Sayın Servet YARDIMCI

TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsünün 38/1. maddesinde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşulları taşımadığından kabul edilmemiştir" ifadeleri yer aldı.

SEÇİM NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Nisan ayında yapılan açıklamada 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verildiği açıklandı. TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

TFF\'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mesut Erdoğan: Bu ülke futbolu adam olmaz… 43 0 Yanıtla
    Yunus Yeniay: aynen 9 0
  • Emir Kozcu: Adamlar kendi caliyor kendi oynuyor Hayy masaallah:)) 23 0 Yanıtla
  • Neco: Adamı kpmplolarla bezdirip adaylıktan istifa etmesine neden olanlar kalkıyor adamın başvurusunu onaylıyor!! Eminim ki istifa etmese onaylanmayacaktı.. 10 2 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Hükümet değişmedikçe bu kaos ve çile bitmez !!! 1 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: Benim adayım ferat 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Bal: ee o kadar adama atıp tutular ama karşısına aday koumadılar bu ne yaman çelişki?? 0 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic: digirturk iptal ettim. size davam tiyatroya 0 0 Yanıtla

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